حبس شخص ألقى زوجته من الدور التاسع في المرج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته، عن طريق إلقائها من الطابق التاسع في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد المُحدد.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليها بعد إجراء الصفة التشريحية لها.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة تعود تفاصيلها عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بوصول جثة «ممرضة» تعمل في المستشفى ذاتها على إثر إدعاء سقوطها من علو.

خلافات بين المتهم والمجني عليها

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية بسبب خلافات بينهما ألقاها من الطابق التاسع ما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف في المخ أدى إلى مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».