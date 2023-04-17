علي جمعة عبر قناة الناس: أحمد الرزيقي ومحمود علي البنا نجحا في إنشاء نقابة للقراء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ حق الأداء العلني للقراء دفع كلا من الشيخين أحمد الرزيقي ومحمود علي البنا إلى إنشاء نقابة للقراء، وتقدما بطلب ذلك لمجلس الشعب الذي كان رئيسه الدكتور صوفي أبو طالب حينها، ولكنه لم يهتم ويرد بشكل مناسب بسبب انشغاله بقضايا هامة كتقنين الشريعة الإسلامية، لذلك توجها الشيخان إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

إنشاء نقابة القراء

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمر مجلس الشعب حينها بعمل هذا القانون، وبعد شهر من توجيهات الرئيس السادات، صدر القانون لإنشاء نقابة القراء.

وفاة الشيخ الرزيقي

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الشيخين أحمد الرزيقي ومحمود علي البنا نجحا في عمل نقابة للقراء وإنشاء القانون المناسب لعملها في مجلس الشعب، موضحًا أن الشيخ أحمد الرزيقي توفى عام 2005 بعد رحيل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.