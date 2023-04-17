علي جمعة عبر قناة الناس: الرزيقي كان يدعو إلى حق الأداء العلني للقراء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الشيخ الرزيقي توجه للشاعر محمود حسن إسماعيل، وقال له إنه يحمل خطابا من أصحاب الفضل عليه فريد باشا زعلوك، مضيفًا أن الشاعر «إسماعيل» فتح الجواب ووجد توصية من فريد باشا تتعلق بإدخال الشيخ الرزيقي للإذاعة، ولكن بسبب تأخر «الرزيقي» في تسليم الجواب، تعذر «إسماعيل» عن القيام بذلك بسبب تجميد ووقف نشاط لجنة الاستماع.

جواب «الرزيقي» للرئيس السادات

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّه بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر في عام 1970، ودخولنا في معركة التحرير، قدم الشيخ أحمد الرزيقي خطابا للرئيس الراحل محمد أنور السادات من أجل التقديم للإذاعة، وجاء رد «السادات»: «وجدنا طلبك»، ثم أمر الإذاعة بالبحث عن طلب الشيخ أحمد الرزيقي الذي قدمه قبل عام 1967.

تواصل الإذاعة مع أحمد الرزيقي

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الإذاعة تواصلت مع الشيخ أحمد الرزيقي للتقديم بها، موضحًا أن «الرزيقي» كان يدعو إلى حق الأداء العلني للقراء أي حقهم في التلاوة كونها من حقوق المليكة الفنية، وأن لا يستولي على صوته ونشره بدون مقابل يستحقه.