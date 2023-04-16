علي جمعة لقناة الناس: مصطفى إسماعيل تنبأ لـ شعبان الصياد بمستقبل باهر

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الشيخ شعبان الصياد تعلم أصول الدين، وكان يعمل على تقوية فنه في قراءة القرآن الكريم مع تحسين صوته وأدائه، مشيرًا إلى أنَّ قراء دولة التلاوة بذلوا مجهودات كبيرة من أجل الوصول لهذه المكانة، وهناك بعض الناس تعتقد أن وصول القراء لهذه المكانة بالتمني وهذا اعتقاد خاطئ.

الشيخ شعبان الصياد كان يستذكر دروسه بالمسجد

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ شعبان الصياد كان يسهر في المسجد من أجل استذكار دروسه ليلًا كون المسجد فسيح ومناسب لأداء ذلك، إذ أن المنزل حينها كان لا يوجد به كهرباء بسبب ضيق الحال.

تنبؤ الشيخ مصطفى إسماعيل بشأن «الصياد»

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ مصطفى إسماعيل تنبأ للشيخ شعبان الصياد بأن سيكون من كبار القراء عندما استمع له في إحدى المرات، مشيرًا إلى أنه ذات يوم، دخل «إسماعيل» المسجد لأداء صلاة الفجر في إحدى المرات، ورأى الشيخ شعبان الصياد نائم على كتابه، فقال للمتواجدين بالمسجد: «عارفين اللي نايم ده؟ ده هيبقى من كبار القراء وقارئ مصر».