مصرع طفل وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

لقي طفل مصرعه، وأصيب 10 آخرون من عائلة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم السبت، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، وهرع المارة لمساعدة المصابين، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع طفل وإصابة 10

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل قرب نزلة كوبري الواسطة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتبينّ مصرع طفلًا وإصابة 10 آخرين، بإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة لمشرحة التأمين

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل جثة الطفل يوسف رجب محمد عبد العظيم، 6 سنوات، إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 10 آخرين، وجميعهم أفراد أسرة واحدة، ومقيمون معصرة نعسان بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وهم كل من:

- هويدا عشري شعبان 25 سنة.

- عفاف محمد عبدالحميد 25 سنة.

- فايزة أحمد عبد السيد عبد اللطيف 51 سنة.

- عائشة محمود عبد العظيم علي 18 سنة.

- طه عزت عبد العظيم علي 21 سنة.

- ملك طه عزت عبدالعظيم سنة.

- حبيبة رجب محمد عبد العظيم 6 سنوات.

- خديجة رجب محمد عبد العظيم 3 سنوات.

- مريم رجب محمد عبد العظيم 6 سنوات.

- رجب محمد عبد العظيم 30 سنة.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.