موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

يستعد الملايين من المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ويتزايد اهتمام الجميع بمواعيد الصلاة في المحافظات، بينها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق، حيث من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و46 دقيقة صباحا، وفق ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية.

أبرز أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق

وتضم مدينة الزقازيق عددا من المساجد ومساحات الصلاة التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في كل عام، ومن أبرزها مسجد الفتح والجامع الكبير ومسجد البخاري ومسجد الزراعة ومسجد المحافظة، وغيرها.

وتعد ساحة نادي الشرقية من أبرز الساحات التي يتم تجهيزها لاستقبال المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر 2023، حيث يقبل عليها عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال والشباب، وذلك وسط إجراءات أمنية، كما تعد ساحة البخاري من أشهر الساحات أيضا، ويقوم الأهالي في محيط المسجد بتجهيز البالونات وإلقائها على المصلين في مشهد يعكس الفرحة بين الجميع.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر

وتشهد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية رفع حالة الطوارئ في مختلف المديريات، وخاصة الصحة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطب البيطري والتموين والزراعة وغيرها، وتشكيل غرف عمليات رئيسية لمتابعة فعاليات العيد والتعامل مع أي مشكلة بشكل فوري.