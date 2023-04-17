موعد صلاة عيد الفطر في مدينة شرم الشيخ

تعتبر مدينة شرم الشيخ واحدة من أشهر المدن السياحية، وتتجه أنظار العالم إليها في المواسم والأعياد، وتشهد حاليًا إقبالًا سياحيًا كبيرًا لقضاء إجازة عيد الفطر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظة يختلف من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي علي خط الطول، وسيكون الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مديرية الأوقاف بالمحافظة جهزت خطة صلاة عيد الفطر في مدينة شرم الشيخ، وجرى تجهيز المساجد الكبرى بالمدينة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2023.

وأوضح أن أبرز المساجد الكبرى في شرم الشيخ التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك هي مسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم، وهو أحد أهم المناطق السياحية في المدينة ومزارع سياحي للسياح، ومسجد المصطفى بمنطقة حي النور والذي أقيم علي غرار المسجد الدمشقي بسوريا، ومسجد السلام بشارع السلام ويخدم منطقة الفنادق والمنتجعات، ويوجد عدد من المساجد بالمدينة سوف تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:27 صباحا.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لتأمين صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى وجود تأمين الشرطة لضمان وسهولة دخول المصلين.

وتابع أن إدارة مرور جنوب سيناء قامت بعمل خطة مرورية في مدينة شرم الشيخ لضمان الحركة والسيولة المرورية طوال إجازة عيد الفطر، وتبدأ خطة العمل ليلة العيد، مشيراً إلى وجود أفراد وضباط المرور أمام الأماكن المخصصة للصلاة في موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شرم الشيخ.