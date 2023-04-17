قناة الناس تعرض دعاء للشيخ الطاروطي من حجرة المقتنيات النبوية بالحسين

عرضت قناة الناس، دعاء بصوت يريح القلب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.

ودعا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الله عز وجل قائلا: «يا علام، يا من لا يغيب عن سمعك كلام، ولا عن بصرك إنس ولا جن، ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان، أن تحفظ مصر وأهلها، وأن تعلي قدرها وشأنها».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.