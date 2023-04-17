اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة
كتب:
أحمد شوقي
07:03 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الصفحة الأولي من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- أخلاق الشافعى «الإمام.. يصنع القدوة»
- «الوطن» تعرض مواقفه الطيبة وتعاملاته فى الحياة
- أزهريون: حياته تأسست على مبدأ «الدين المعاملة».. وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان شديد المروءة وذكياً فى علوم الدين والدنيا
- حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف «3 رسائل شافعية» استعرضها المسلسل
- «الأب والزوج والمعلم».. وضع روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان
- منهج الإمام قائم على تقدير العلماء والوفاء لهم و«احترام الاختلاف».. و«النصيحة فى السر لا العلن»
- «التعاون الدولى»: 2.4 مليار يورو تمويلات من «الاستثمار الأوروبى» للقطاع الخاص
- «المشاط»: الدول النامية تحتاج 300 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف المناخى
- بتوجيهات رئاسية.. معارض «دكان الفرحة» توفر ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجاً
- «التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوى 6 مايو إلكترونياً
الصفحة الثانية
- خبراء: مصر تحرص بشكل دائم على استقرار السودان وحماية مقدَّراته.. ودعت أطراف النزاع لحقن الدماء
- «عبدالكريم»: الوساطة المصرية هى أقرب الجهود للتحقق.. و«حليمة»: الصراع المسلح سيتسبب فى زعزعة الاستقرار
- احتفالات «شم النسيم».. إقبال على الحدائق.. والإفطار «فسيخ ورنجة»
- الكورنيش والمراكب تجذب شباب الإسكندرية.. وجزيرة فطناس والأكلات البدوية أبرز المشاهد فى مرسى مطروح
- «الرى»: عقد أسبوع «القاهرة للمياه» أكتوبر المقبل
- «الإسكان»: قريباً تسليم شقق «العبور» لمستحقيها
- «سويلم»: رفع توصياته لـ«Cop28» وهدفنا التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه
- تنفيذ شبكة طرق لربط المدينة بـ«الدائرى الإقليمى والأوسطى» والانتهاء من مركز طبى
الصفحة الثالثة
- مرحب شهر الصوم
- «بكار وبوجى والتنورة».. فريق «صناع البهجة» يجوب المحافظات لإسعاد الأطفال بعروض فنية
- سفرة إفطار وسحور بحجم «كف اليد».. «هبة» تبدع بالصلصال الحرارى
- من «المالديف».. «الشيف شاذلى» يشارك المصريين يومياته فى رمضان «وحشتنى اللمة»
- من الحكم العطائية «اخرج من أوصاف بشريتك»
الصفحة الرابعة
- رحلة للتنقيب عن كنوز التراث الإسلامى والمخطوطات الدينية
- «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة
- آيات بخيوط «السيرما» لوحات يتبرك بها المصريون
- 3 أنواع من الورق تستخدم فى المطابع.. وموسم الإقبال يبدأ من رجب
- «إمساكية رمضان بين الماضى والحاضر».. أدعية ورحمات للموتى
- بدأت صناعتها فى عهد محمد على.. والسعر يتحدد حسب الحجم ونوع الورق
الصفحة الخامسة
- «حوامل المصحف».. فن إسلامى مبهر لراحة كبار السن وذوى الهمم
- متحف الفن الإسلامى: 1170 مخطوطة دينية و100 ألف تحفة أثرية
- «عبدالمقصود» يكتب المصحف للمرة الـ12: «الحكاية بدأت من الكُتاب»
- «عبدالكريم»: النص يخضع لمراجعة دقيقة على مرحلتين لمدة 3 أشهر
- رئيس لجنة المراجعة: ضوابط صارمة على أصحاب المطابع.. والمصاحف الملونة محظورة
الصفحة السادسة
- «الوطن» تسلط الضوء على مواقفه الطيبة مع الجميع وتعاملاته التى عاش بها فى حياته
- أزهريون: حياة الإمام الشافعى تأسست على مبدأ «الدين المعاملة» وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان ذكياً فى علوم الدين والدنيا
- «قاسم»: تأدب بأدب البادية وكان كريماً شديد المروءة ومربياً من طراز رفيع.. ولم يعترض على حكم الله طوال حياته
- «مهنا»: المسلسل يقدم القدوة الحسنة.. وأجاد تقديم الجانب الأخلاقى من خلال رصد معاملاته مع الناس
- 3 «رسائل شافعية».. حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف
- الإمام طالب الوالى بالإسراع فى ترميم الكنائس فى مصر.. وأفتى بأن حفظها من باب عمارة البلاد
الصفحة السابعة
- روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان
- جمعته علاقة قوية وشديدة الخصوصية مع طفلتيه.. وكان يحرص على صحبتهما إلى الأسواق وجلسات العلم
- احترام وتقدير العلماء.. والوفاء لهم فى حياتهم ومماتهم
- فى السر وليس العلن.. ولا تتشدد لرأيك
- يجب أن تكون بحسن أدب.. و«الإفتاء»: تتحول إلى فضيحة حال ذكرها على الملأ
- حفظ مكانة «مالك وأبى حنيفة» رغم الخلاف الفقهى.. وأحيا علم الليث بن سعد
- كسب القلوب أولى من كسب المواقف
- الإمام يلتزم بالهدوء واللين والحكمة فى كل مناظراته مع العلماء
الصفحة الثامنة
- عصام السقا: أخذت شخصية «نعيم ولزمته» من صديق لى فى السيدة زينب ومشهد فرح «وداد وشوقى» حضّرته بمواقف كسر الخواطر
- «رمضان» واثق من نفسه وقلبه «صافى» و«سامى» كتب السيناريو بـ«احترافية»
- من المستحيل زواجى بـ4 سيدات.. وهالة صدقى ردت علىَّ بـ«حبيب عمتو» منذ أيام