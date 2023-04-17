اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- أخلاق الشافعى «الإمام.. يصنع القدوة»

- «الوطن» تعرض مواقفه الطيبة وتعاملاته فى الحياة

- أزهريون: حياته تأسست على مبدأ «الدين المعاملة».. وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان شديد المروءة وذكياً فى علوم الدين والدنيا

- حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف «3 رسائل شافعية» استعرضها المسلسل

- «الأب والزوج والمعلم».. وضع روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان

- منهج الإمام قائم على تقدير العلماء والوفاء لهم و«احترام الاختلاف».. و«النصيحة فى السر لا العلن»

- «التعاون الدولى»: 2.4 مليار يورو تمويلات من «الاستثمار الأوروبى» للقطاع الخاص

- «المشاط»: الدول النامية تحتاج 300 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف المناخى

- بتوجيهات رئاسية.. معارض «دكان الفرحة» توفر ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجاً

- «التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوى 6 مايو إلكترونياً

الصفحة الثانية

- خبراء: مصر تحرص بشكل دائم على استقرار السودان وحماية مقدَّراته.. ودعت أطراف النزاع لحقن الدماء

- «عبدالكريم»: الوساطة المصرية هى أقرب الجهود للتحقق.. و«حليمة»: الصراع المسلح سيتسبب فى زعزعة الاستقرار

- احتفالات «شم النسيم».. إقبال على الحدائق.. والإفطار «فسيخ ورنجة»

- الكورنيش والمراكب تجذب شباب الإسكندرية.. وجزيرة فطناس والأكلات البدوية أبرز المشاهد فى مرسى مطروح

- «الرى»: عقد أسبوع «القاهرة للمياه» أكتوبر المقبل

- «الإسكان»: قريباً تسليم شقق «العبور» لمستحقيها

- «سويلم»: رفع توصياته لـ«Cop28» وهدفنا التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه

- تنفيذ شبكة طرق لربط المدينة بـ«الدائرى الإقليمى والأوسطى» والانتهاء من مركز طبى

الصفحة الثالثة

- مرحب شهر الصوم

- «بكار وبوجى والتنورة».. فريق «صناع البهجة» يجوب المحافظات لإسعاد الأطفال بعروض فنية

- سفرة إفطار وسحور بحجم «كف اليد».. «هبة» تبدع بالصلصال الحرارى

- من «المالديف».. «الشيف شاذلى» يشارك المصريين يومياته فى رمضان «وحشتنى اللمة»

- من الحكم العطائية «اخرج من أوصاف بشريتك»

الصفحة الرابعة

- رحلة للتنقيب عن كنوز التراث الإسلامى والمخطوطات الدينية

- «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة

- آيات بخيوط «السيرما» لوحات يتبرك بها المصريون

- 3 أنواع من الورق تستخدم فى المطابع.. وموسم الإقبال يبدأ من رجب

- «إمساكية رمضان بين الماضى والحاضر».. أدعية ورحمات للموتى

- بدأت صناعتها فى عهد محمد على.. والسعر يتحدد حسب الحجم ونوع الورق

الصفحة الخامسة

- «حوامل المصحف».. فن إسلامى مبهر لراحة كبار السن وذوى الهمم

- متحف الفن الإسلامى: 1170 مخطوطة دينية و100 ألف تحفة أثرية

- «عبدالمقصود» يكتب المصحف للمرة الـ12: «الحكاية بدأت من الكُتاب»

- «عبدالكريم»: النص يخضع لمراجعة دقيقة على مرحلتين لمدة 3 أشهر

- رئيس لجنة المراجعة: ضوابط صارمة على أصحاب المطابع.. والمصاحف الملونة محظورة

الصفحة السادسة

- «الوطن» تسلط الضوء على مواقفه الطيبة مع الجميع وتعاملاته التى عاش بها فى حياته

- أزهريون: حياة الإمام الشافعى تأسست على مبدأ «الدين المعاملة» وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان ذكياً فى علوم الدين والدنيا

- «قاسم»: تأدب بأدب البادية وكان كريماً شديد المروءة ومربياً من طراز رفيع.. ولم يعترض على حكم الله طوال حياته

- «مهنا»: المسلسل يقدم القدوة الحسنة.. وأجاد تقديم الجانب الأخلاقى من خلال رصد معاملاته مع الناس

- 3 «رسائل شافعية».. حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف

- الإمام طالب الوالى بالإسراع فى ترميم الكنائس فى مصر.. وأفتى بأن حفظها من باب عمارة البلاد

الصفحة السابعة

- روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان

- جمعته علاقة قوية وشديدة الخصوصية مع طفلتيه.. وكان يحرص على صحبتهما إلى الأسواق وجلسات العلم

- احترام وتقدير العلماء.. والوفاء لهم فى حياتهم ومماتهم

- فى السر وليس العلن.. ولا تتشدد لرأيك

- يجب أن تكون بحسن أدب.. و«الإفتاء»: تتحول إلى فضيحة حال ذكرها على الملأ

- حفظ مكانة «مالك وأبى حنيفة» رغم الخلاف الفقهى.. وأحيا علم الليث بن سعد

- كسب القلوب أولى من كسب المواقف

- الإمام يلتزم بالهدوء واللين والحكمة فى كل مناظراته مع العلماء

الصفحة الثامنة

- عصام السقا: أخذت شخصية «نعيم ولزمته» من صديق لى فى السيدة زينب ومشهد فرح «وداد وشوقى» حضّرته بمواقف كسر الخواطر

- «رمضان» واثق من نفسه وقلبه «صافى» و«سامى» كتب السيناريو بـ«احترافية»

- من المستحيل زواجى بـ4 سيدات.. وهالة صدقى ردت علىَّ بـ«حبيب عمتو» منذ أيام