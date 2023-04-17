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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة

كتب:

أحمد شوقي
07:03 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الصفحة الأولي من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولي من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- أخلاق الشافعى «الإمام.. يصنع القدوة»

- «الوطن» تعرض مواقفه الطيبة وتعاملاته فى الحياة 

- أزهريون: حياته تأسست على مبدأ «الدين المعاملة».. وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان شديد المروءة وذكياً فى علوم الدين والدنيا

- حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف «3 رسائل شافعية» استعرضها المسلسل

- «الأب والزوج والمعلم».. وضع روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان 

- منهج الإمام قائم على تقدير العلماء والوفاء لهم و«احترام الاختلاف».. و«النصيحة فى السر لا العلن»

- «التعاون الدولى»: 2.4 مليار يورو تمويلات من «الاستثمار الأوروبى» للقطاع الخاص

- «المشاط»: الدول النامية تحتاج 300 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف المناخى 

- بتوجيهات رئاسية.. معارض «دكان الفرحة» توفر ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجاً

- «التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوى 6 مايو إلكترونياً

الصفحة الثانية

- خبراء: مصر تحرص بشكل دائم على استقرار السودان وحماية مقدَّراته.. ودعت أطراف النزاع لحقن الدماء

- «عبدالكريم»: الوساطة المصرية هى أقرب الجهود للتحقق.. و«حليمة»: الصراع المسلح سيتسبب فى زعزعة الاستقرار

- احتفالات «شم النسيم».. إقبال على الحدائق.. والإفطار «فسيخ ورنجة»

- الكورنيش والمراكب تجذب شباب الإسكندرية.. وجزيرة فطناس والأكلات البدوية أبرز المشاهد فى مرسى مطروح

- «الرى»: عقد أسبوع «القاهرة للمياه» أكتوبر المقبل 

- «الإسكان»: قريباً تسليم شقق «العبور» لمستحقيها 

- «سويلم»: رفع توصياته لـ«Cop28» وهدفنا التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه 

- تنفيذ شبكة طرق لربط المدينة بـ«الدائرى الإقليمى والأوسطى» والانتهاء من مركز طبى 

الصفحة الثالثة

- مرحب شهر الصوم

- «بكار وبوجى والتنورة».. فريق «صناع البهجة» يجوب المحافظات لإسعاد الأطفال بعروض فنية

- سفرة إفطار وسحور بحجم «كف اليد».. «هبة» تبدع بالصلصال الحرارى 

- من «المالديف».. «الشيف شاذلى» يشارك المصريين يومياته فى رمضان «وحشتنى اللمة» 

- من الحكم العطائية «اخرج من أوصاف بشريتك»

الصفحة الرابعة

- رحلة للتنقيب عن كنوز التراث الإسلامى والمخطوطات الدينية

- «الجمالية».. قلعة طباعة كتاب الله ومعقل شيوخ المهنة

- آيات بخيوط «السيرما» لوحات يتبرك بها المصريون

- 3 أنواع من الورق تستخدم فى المطابع.. وموسم الإقبال يبدأ من رجب

- «إمساكية رمضان بين الماضى والحاضر».. أدعية ورحمات للموتى

- بدأت صناعتها فى عهد محمد على.. والسعر يتحدد حسب الحجم ونوع الورق 

الصفحة الخامسة

- «حوامل المصحف».. فن إسلامى مبهر لراحة كبار السن وذوى الهمم

- متحف الفن الإسلامى: 1170 مخطوطة دينية و100 ألف تحفة أثرية

- «عبدالمقصود» يكتب المصحف للمرة الـ12: «الحكاية بدأت من الكُتاب» 

- «عبدالكريم»: النص يخضع لمراجعة دقيقة على مرحلتين لمدة 3 أشهر

- رئيس لجنة المراجعة: ضوابط صارمة على أصحاب المطابع.. والمصاحف الملونة محظورة

الصفحة السادسة

- «الوطن» تسلط الضوء على مواقفه الطيبة مع الجميع وتعاملاته التى عاش بها فى حياته

- أزهريون: حياة الإمام الشافعى تأسست على مبدأ «الدين المعاملة» وأعطى نموذجاً للفضيلة والأخلاق وكان ذكياً فى علوم الدين والدنيا

- «قاسم»: تأدب بأدب البادية وكان كريماً شديد المروءة ومربياً من طراز رفيع.. ولم يعترض على حكم الله طوال حياته 

- «مهنا»: المسلسل يقدم القدوة الحسنة.. وأجاد تقديم الجانب الأخلاقى من خلال رصد معاملاته مع الناس 

- 3 «رسائل شافعية».. حرية العقيدة وحق المرأة فى اختيار الزوج والنهى عن الإسراف

- الإمام طالب الوالى بالإسراع فى ترميم الكنائس فى مصر.. وأفتى بأن حفظها من باب عمارة البلاد 

الصفحة السابعة

- روشتة لاستقرار العلاقات الأسرية وتربية الأبناء وحب الأوطان

- جمعته علاقة قوية وشديدة الخصوصية مع طفلتيه.. وكان يحرص على صحبتهما إلى الأسواق وجلسات العلم

- احترام وتقدير العلماء.. والوفاء لهم فى حياتهم ومماتهم

- فى السر وليس العلن.. ولا تتشدد لرأيك  

- يجب أن تكون بحسن أدب.. و«الإفتاء»: تتحول إلى فضيحة حال ذكرها على الملأ

- حفظ مكانة «مالك وأبى حنيفة» رغم الخلاف الفقهى.. وأحيا علم الليث بن سعد 

- كسب القلوب أولى من كسب المواقف

- الإمام يلتزم بالهدوء واللين والحكمة فى كل مناظراته مع العلماء 

 

الصفحة الثامنة

- عصام السقا: أخذت شخصية «نعيم ولزمته» من صديق لى فى السيدة زينب ومشهد فرح «وداد وشوقى» حضّرته بمواقف كسر الخواطر

- «رمضان» واثق من نفسه وقلبه «صافى» و«سامى» كتب السيناريو بـ«احترافية»

- من المستحيل زواجى بـ4 سيدات.. وهالة صدقى ردت علىَّ بـ«حبيب عمتو» منذ أيام

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