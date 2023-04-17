مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. بلال شامة يطلب مليون جنيه من شوقي فتح الله

عرضت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

ويقوم شوقي فتح الله «منذ رياحنة»، رفقة شقيقه كارم فتح الله، بخطف بلال شامة من المستشفى إلى مكان مهجور، حيث يريدان معرفة مكان نجل جعفر العمدة، ومن استأجره لخطفه، ولكن بلال يرفض الحديث إلا مقابل مليون جنيه، ليضطرا بعد ذلك لإعطائه المبلغ حتى يتكلم.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.