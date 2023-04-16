إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، بتصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام مدينة الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير امن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى الضبع المركزي مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية وهم: «جالي خميس عجيل 41 سنة من الضبعة مصاب باشتباه نزيف داخلى كدمات وسحجات بالجسم، وملك جالي خميس 10 سنوات من الضبعة مصابة بكدمات بالوجه والجسم واشتباه كسر باليد اليمني، وعبد الرازق خميس عجيل 30 سنة من الضبعة مصاب باشتباه نزيف داخلي كدمات وسحجات بالجسم وسارة جالي خميس 7 سنوات من الضبعة مصاب بكدمات بالوجه والجسم وجرح قطعى بالجبهة، وأحمد طارق فتحي 23 سنة من الجيزة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وكدمه باليد اليسرى، ومهام طارق فتحي 25 سنة من الجيزة إصابات بسيطة، وطارق فتحي حماده 58 سنة من الجيزة مصاب باشتباة خلع بالكتف الايسر وكدمه باليد اليسرى، وعزة حماد على 57 سنة من الجيزة إصابات بسيطة».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت فور وقوع الحادث شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.