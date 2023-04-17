مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. مواجهة بين الكبير وحوفني الديب

شهدت الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، مواجهة بين الكبير أوي وحوفني الديب.

الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7

وبدأت الحلقة 26 بمواجهة بين الكبير وحوفني أثناء تناوله الغذاء في دوار الكبير، لينفرد الكبير بحوفني ويطلب منه الانسحاب ويرفض الأخير ويصمم على إتمام الزيجة ليفكر الكبير أوي في التخلص من حوفني، ويذهب منهار إلى الدكتور ربيع ويبلغه أنه ينوي قتل حوفني.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع شارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كمال أبورية ضيف الحلقة 26، أحمد السقا، لورديانا، نور اللبنانية، كمال أبو رية، علاء مرسي، آيتن عامر، أوتاكا ومحمد توب.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.