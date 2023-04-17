مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. أحمد مكي يخطط للتخلص من حوفني الديب

خطط الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي، الذي يعرض على قناة أون، للتخلص من عريس عمتة حوفني الديب.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 26

واجتمع الكبير أوي بالخفر داخل الدوار لوضع خطة من أجل التخلص من حوفني عريس الكبيرة، وشارك في الاجتماع فزاع وأشرف ونفادي، وكل منهم اقترح موتة مختلفة ففكر أشرف أن يكسر عظمه ويكتم أنفاسه، ولكن رفض الكبير هذه الفكرة، واقترح فزاع أن يضع قنبلة أسفل الكوشة ولكن الكبير رفضها أيضا خوفا على عمته، وأعجب بفكرة نفادي التي تمثلت في التخفي بزي حصان خلال حفل الزفاف وقتل حوفني.

مسلسل الكبير أوي7

ويتم عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساء.