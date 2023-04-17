موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين.. 18 مسجدا وساحة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث المواطنون في البحر الأحمر عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين، نظرا لاختلاف المواقيت بين المدن، استعدادا لأداء الصلاة في موعدها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شلاتين

وحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر يكون في الساعة 5:37 صباحا، حيث تختلف موعد صلاة عيد الفطر في كل مدينة عن الأخرى بدقائق بسيطة.

صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين.. 18 مسجدا وساحة

وكشف الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعدادات مدينة شلاتين لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في 18 مسجدا وساحة، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وتطهير وتعقيم المساجد والساحات والتنبيه بالالتزام بتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد 2023 سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات العامة أيضا، وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر، والتي عليها الالتزام بموعدها في صلاة العيد 2023 وهي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة رأس غارب الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سفاجا الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة القصير الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مرسي علم 5:37 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة حلايب الساعة 5:34 صباحًا.