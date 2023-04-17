مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر، اليوم الاثنين، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحسينات مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

مصرع شخص وإصابة آخر

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بتلقي بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بمقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

انتقلت أجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل «أحمد .م .ع» 14 عاما، وإصابة «كرم م» 35 عاما، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت وحدة المباحث بسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالرحيم، محام، إن القتل في مثل هذه القضايا تصل عقوبته إلى الإعدام، بحسب المادة الثانية لقانون العقوبات الجنائية، ووفق ملابسات القضية.