أهالي مدينة العمال يقيمون أكبر مائدة إفطار جماعي في قنا «صور»

أقام أهالي مدينة العمال وشارع سفينة في مدينة قنا حفل إفطار جماعي داخل المدينة، حضره نحو 2000 صائم من أهالي المحافظة، وسط أجواء رمضانية كبيرة يسودها البهجة والمحبة.

مائدة إفطار الصائمين التي امتدت على نحو 1000 متر في مدينة العمال والتي نظمت في أكبر شوارع المدينة.

وقال أحمد طلعت، أحد القائمين على الأفكار الجماعي، إن حفل الإفطار اليوم من أكبر موائد الإفطار في المحافظة، الذي كان عبارة عن لحوم وخضار وفواكه ومشروبات وحلويات ، موضحا أن جميع الأهالي تكاتفوا في إنجاح هذه المائدة ليسود جو من المحبة.

وتابع في تصريحاته لـ"الوطن"، أن حفل الإفطار حضره أيضا عمال النظافة الذين يعملون في المدينة، وغالبية الأهالي.

يذكر الأهالي في قرى ومدن محافظة قنا، يحرصون على إقامة موائد الإفطار الجماعية في الشوارع والمصايف كنوع من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان وإنها عادة سنوية وكفرصة للتقارب بين الأهالي والعائلات خلال الشهر الكريم.