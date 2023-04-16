محافظ قنا يزور مطرانية دشنا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها.

عيد القيامة المجيد

وقدم محافظ قنا تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يمر بها العالم.

محافظ قنا: لا فرق بين مسلم ومسيحي

وقال «الداودي»، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة في مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، مطالبًا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والأخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب المطران تكلا عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدا أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.