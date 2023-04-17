شوقي علام عبر قناة «الناس» يوضح سبب إخفاء موعد ليلة القدر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء ذكروا أقوالاً كثيرة حول ليلة القدر، إذ قالوا أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وتنتقل في العشر الأواخر من عام لعام، موضحًا سبب إخفاء الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، قائلا: «الله عز وجل أخفى هذه الليلة المباركة ليجتهد الناس في القيام طوال أيام رمضان، ويضاعف اجتهادهم في العشر الأواخر».

لا يُحرم خير ليلة القدر إلا محروم

واستشهد«علام»، خلال كلمته في حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي» المذاع على قناة «الناس»، بقول أنس بن مالك رضى الله عنه: «دخل رمضان، فقال «صلى الله عليه وسلم» إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خيرًا من ألف شهر، من حرمها فقد حُرم الخير كله ولا يُحرم خيرها إلا محروم».

ليلة القدر تُلتمس في العشر الأواخر

وأضاف أنه قد صح في الأحاديث أن ليلة القدر تُلتمس في العشر الأواخر من رمضان، فقد قال «صلى الله عليه وسلم»: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»، وورد في راوية أخرى في صحيح البخاري: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».