مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. هشام إسماعيل يتدرب على الرقص

بدأ رجال الكبير أوي، التدريبات على التخلص من حوفني الديب خلال حفل زفافه، وذلك خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

وأقيم حفل زفاف الكبيرة فحت وحوفني في داور الكبير أوي في حضور أهالي المزاريطة، ومن ناحية أخرى أبلغ فزاع، الكبير أوي أنه تم الانتهاء من التدريبات على الرقص بماسك الحصان هو وأشرف من أجل التخلص من حوفني عريس الكبيرة أثناء حفل الزفاف.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 26 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل ويضم نخبة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.