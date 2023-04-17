دعاء بصوت الشيخ يوسف حلاوة بمسجد الإمام الحسين عبر قناة الناس

عرضت قناة الناس، دعاء بصوت القارئ الشيخ يوسف حلاوة من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.

ودعا الشيخ يوسف حلاوة، الله عز وجل قائلا: «اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات في الحياة وبعد الممات، وترفعنا بها أعلى الدرجات وتمحو بها عنا الذنوب والخطيئات».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.