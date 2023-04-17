رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية خلال احتفالات الأعياد

شهدت مستشفيات فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وتفقد الدكتور محمد سامي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في مرور مفاجئ، مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك.

خطة تأمين المستشفيات

وقال بيان رسمي مساء اليوم، إن الجولة شملت تفقد أقسام الطوارئ للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي أثناء احتفالات الأعياد على أعلى مستوى، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد الدكتور محمد سامي أقسام الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والقسطرة وعناية القلب والغسيل الكلوى والأقسام المختلفة بالمستشفيات.

توفير الرعاية الطبية للمنتفعين

وتابع «سامي» توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية بالأقسام الطبية المختلفة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية والاستماع لآراء المنتفعين حول الخدمات الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وطالب الدكتور محمد سامي بضرورة توفير كافة أوجة الرعاية الطبية للمنتفعين على مدار الساعة، مشددا على متابعة الصيانة الدورية لكافة التجهيزات تجنبا لأي أعطال مفاجئة، كما نبه على أفراد شركة الأمن بحسن استقبال المنتفعين.

كما اطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمستشفى، طبقًا لخطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي لاحتفالات الاعياد بمحافظات التأمين الصحي الشامل.