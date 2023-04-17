موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم بالمنوفية

تشغل مواعيد صلاة العيد المواطنين في جميع المحافظات وبينهم أهالي المنوفية، حيث يبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، والتي تستعد لإقامة صلاة العيد بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة والساحات الكبرى التي تمت الموافقة عليها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم، حيث تختلف موعد صلاة العيد من مدينة إلى أخرى لدقائق معدودة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، كما أوضح موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، حيث يكون في تمام الساعة 5:47 دقيقة صباحا.

وتستعد مديرية الأوقاف في المنوفية لصلاة العيد والتي تقام في المساجد على مستوى المحافظة، كما تستعد الوحدات المحلية في المنوفية لعيد الفطر المبارك 2023 برفع حالة الطوارئ والاهتمام بالنظافة العامة في القرى والمدن، والتأكيد على تسوية الطرق الترابية، والتأكيد أيضا على التواجد الميداني لرؤساء الوحدات القروية.