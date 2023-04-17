مصرع سائق سقطت عليه سيارته أثناء إصلاح «كاوتش» في المنوفية

لقي سائق مصرعه أسفل عجلات سيارته أثناء إصلاح «الكاوتش»، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع سائق أسفل عجلات سيارته

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن المتوفى يدعى «ط.ا»، سائق، 47 عاما، وتبين أنه أثناء سيره بسيارته انفجر إطار السيارة، وأثناء إصلاحه سقطت عليه السيارة ما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتلقى اللواء حازم عبدالحميد مكير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد مصرع سائق أسفل عجلات سيارته قبل كارتة الخطاطبة أثناء إصلاح إطار السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5270 إداري أشمون لسنة 2023، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.