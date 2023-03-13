26 خدمة تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين.. منها تركيب عداد كودي

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الخدمات الجماهيرية التي تقدمها لجميع المشتركين على مستوى جميع المحافظات للتسهيل على المواطن، الحصول على الخدمة التي يرغب في تنفيذها في الفروع والإدارات التابعة لشركات التوزيع.

دليل الخدمات الجماهيرية المقدمة من شركات توزيع الكهرباء للمواطنين

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصرعبر المنشور 26 خدمة تقدمها شركات التوزيع، لكي يستطيع من خلالة المواطن إنهاء الخدمة التي يرغب فيها في أسرع وقت سواء الحصول على خدمة التيار للمباني أو مايخص العداد من تركيب وتعاقد أو الفاتورة الاستهلاك، وهي كالتالي:

- شهادة بيانات تعاقد / مصالحة

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة

- تركيب عداد قانوني لأول مرة

- تركيب عداد كودي

- تركيب عداد بدل تالف

- تركيب عداد بدل فاقد

- تغيير اسم صاحب العداد

- طلب فحص عداد

- طلب رفع عداد

- استبدال عداد بقدرة أكبر

- تعديل توصيلة (داخلية - خارجية)

- جدولة مديونية على أقساط شهرية

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية القانونية

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية

- توصيل تيار مؤقت

- توصيل التيار الكهربائي للمباني غير القانونية

- سداد دفعة مقدمة تحت الحساب

- مبيعات لمبات LED

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه

- تصحيح قراءة خاطئة

- إبلاغ عن قراءة عداد

- فواتير مسددة عن طريق منافذ السداد الإلكتروني

- شحن كارت مسبوق الدفع

- إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد

- تصحيح اسم وبيانات مشترك

- تلقي بلاغات الأعطال والشكاوى