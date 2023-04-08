كيفية خصم الرصيد من عداد الكهرباء «أبو كارت» عند الشحن وفق شرائح 2023

يتساءل عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والتي يتمّ شحنها عبر الكروت عن المبالغ التي يتمّ خصمها عند اجراء عملية الشحن خاصة مع الأيام الأولى للشهر الجديد أبريل 2023.

قيمة المبالغ المخصومة عند شحن الكارت وفقا لشرائح الاستهلاك

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على «فيس بوك» قيمة المبالغ التي يتم خصمها من العدادات مسبوقة الدفع والتي يتمّ شحنها من خلال الكروت وفقًا لشرائح استهلاك الكهرباء للعام المالي «2022-2023»‎‏ للقطاع المنزلي:

** الشريحة الأولي للقطاع المنزلي

«من صفر إلى 50 كيلووات»

‎‏- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.

- العداد الكارت مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقه كل شهر وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره أخرى أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم.

**الشريحة الثانية «المنزلي»

«من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء جنيه واحد من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثانية» 51 كيلووات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.58 قرش.

**الشريحة الثالثة «المنزلي»

«من 101 إلى 200 كيلووات»

‎‏- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق شريحة 28 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة الثالثة) 101 كيلووات/ساعة، وكل كيلووات بعد ذلك 0.77 قرش.

** الشريحة الرابعة «المنزلي»

«من 201 إلى 350 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 1.06 قرش.

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

‏- بالنسبة للعداد الكارت يتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 5 جنيهات من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الرابعة» 201 كيلو وات ساعة، وكل كيلووات بعد ذلك 1.06 قرش.

** الشريحة الخامسة «المنزلي»

«من 351 إلى 650 ك.و»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة (شرائح)، ويتمّ حسابها كالتالي:

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش.

- سعر ‏150 التالية × 1.06 جنيه حتى نصل إلى 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك بـ1.28 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

- بالنسبة للعداد الكارت عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الخامسة» 351 كيلووات ساعة، يتم خصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيه.

** الشريحة السادسة «المنزلي»

«من 651 إلى 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق شريحة 145 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة السادسة) 651 كيلووات ساعة، وكل كيلووات بعد ذلك 1.28 جنيه.

** الشريحة السابعة «المنزلي»

«أكثر من 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلووات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.45 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.

- بالنسبة للعداد الكارت يتمّ خصم فرق شريحة 185 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة السابعة» 1001 كيلو وات ساعة، وكل كيلووات بعد ذلك 1.45 جنيه.