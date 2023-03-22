9 مميزات لاستخدام عداد الكهرباء «أبوكارت».. يقضي على مشكلات القراءة الخاطئة

كشف قسم شئون العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة البحيرة، لتوزيع الكهرباء، 9 مميزات لاستخدام عداد الكهرباء مسبوق الدفع «أبوكارت» عن العداد الميكانيكي القديم، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي كالتالي:

متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد

- معرفة الاستهلاك أولًا بأول حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.

يوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء

- متابعتك للاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك، وهذا لن يقلل استهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء.

القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة أو الأخطاء البشرية

- القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.

رسائل فورية تخبرك بمعدل إستهلاكك

- يمكن شحن العدَّاد بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة للتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء، وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل استهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي إستهلكتها.

التعامل بنفس أسعار الشرائح التي حدَّدتها الحكومة

- يبين لك نوع شريحة الكهرباء التي يجرى محاسبتك عليها، وبالتالي يمكنك تقليل استهلاكك مع العلم أنه يتم التعامل بنفس أسعار الشرائح التي حدَّدتها الحكومة من قبل لكل أنواع العدادات.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب إنتهاء رصيد العداد الكودي.

- يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 45 جنيها.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا نفذ الرصيد بالعداد يظل متصلًا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للأجازة، فلا قلق من انقطاع التيار وعدم القدرة على الشحن مرة أخرى في أيام الإجازات.