«الكهرباء»: انتهاء البرنامج التدريبي لـ20 متدربا من تنزانيا

أقيمت فعاليات احتفالية انتهاء البرنامج التدريبى لـ20 متدربا من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا، تحت بعنوان «تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات»، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، وذلك في إطار تدعيم أواصر التعاون مع كل الدول الإفريقية، حيث يُولي قطاع الكهرباء والطاقة أهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية.

استكمال تدريب باقي المجموعات خلال الأشهر المقبلة

وأشارت وزارة الكهرباء، في بيان، إلى أن هذه الدفعة تعد المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التي تم إعدادها في إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات، والذي سيستمر خلال الأشهر المقبلة لاستكمال تدريب باقى المجموعات.

نقل الخبرات

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة، والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لأشقائه من الدول الإفريقية، كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين المصريين، وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالأماكن الأثرية، وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

مساعدة الدول في إعداد خططها الوطنية بمجالات الكهرباء

وأشارت الوزارة إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لـ8738 متدربا من إفريقيا، ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها لـ الأشقاء الأفارقة، وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططها الوطنية، خاصة في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.