موسكو ومينسك تطوران برنامج التعاون الثنائي بين الأقاليم

أعلنت وزارة الاقتصاد البيلاروسية، اليوم الإثنين، أن مينسك وموسكو بدأتا في تطوير برنامج جديد للتعاون الثنائي بين الأقاليم في كلا البلدين.

تعاون مشترك بين روسيا وبيلاروسيا

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء «بيلتا-نيوز» البيلاروسية، أنه تمت صياغة مفهوم وثيقة التعاون من قبل إدارة المساعدة الفنية الدولية في معهد البحوث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد في بيلاروسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أنه في أعقاب المحادثات بين نائب وزير الاقتصاد البيلاروسي أليسيا أبرامينكو ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش، توصل الجانبان إلى اتفاق حول التطوير المشترك لبرنامج تجريبي وتنفيذه لاحقًا.

ومن المرجح أن يشمل البرنامج 6 مناطق من كلا البلدين، وسيتم اختيار المشروعات للتمويل على أساس تنافسي بحسب البيان.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في برقية التهنئة التي وجهها إلى نظيره البيلاروسي ألكسنر لوكاشينكو؛ بمناسبة يوم وحدة شعبي روسيا وبيلاروسيا الموافق 2 إبريل إلى نجاح البلدين في تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية المالية والعلمية والتكنولوجية لروسيا وبيلاروسيا.

كما أشار إلى أن البلدين يوسعان التعاون في جميع الاتجاهات استنادا إلى تقاليد الصداقة وحسن الجوار التي تربط شعبي البلدين، لافتا إلى أنهما يعملان علي الارتقاء بالآليات المتعلقة بدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.