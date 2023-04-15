روسيا: مقتل نحو 415 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدتنحو 40 جنديًا وثلاث مركبات في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كوناشينكوف: القوات الروسية الغربية تقصف وحدات تابعة للجيش الأوكراني

وأضاف «كوناشينكوف» وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القوات الروسية الغربية قصفت بالطائرات والمدفعية وحدات تابعة لـ الجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

وفي منطقة دونيتسك، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 315 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث سيارات ومدافع هاوتزر «دي-20» ومدافع هاوتزر من طراز «مستا-بي»، وكذلك مركبة من طراز «جراد».

وأضاف «كوناشينكوف» أن أنظمة الطيران والمدفعية لمركز باتليجروب الروسى قضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنة صغيرة، إضافة إلى مدافع هاوتزر دي-20 ومدافع هاوتزر دي-30 في تلك المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن وحدات هجومية تابعة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة احتلت حيين في الضواحي الشمالية والجنوبية لارتيوموفسك.

وأضاف ان القوات الأوكرانية المتبقية دمرت عمدا منشآت البنية التحتية للمدينة والمجمعات السكنية في أرتيوموفسك عند الانسحاب لإبطاء تقدم القوات الروسية».