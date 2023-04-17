الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023.. هل تكون 27 رمضان؟

يحرص الكثير من المسلمين على تحري ليلة القدر والاجتهاد في العبادات والتي من بينها عبادة الدعاء وفي هذا السياق يتناول التقرير التالي موضوع معرفة الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023، وهل تكون هذه الليلة ليلة 27 رمضان، فليلة القدر ليلة مباركة ومقدسة، ووصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بأنها ليلة خير من ألف شهر، وفي هذه الليلة يستجاب الدعاء لذا يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادة في هذه الليلة المباركة حتى ينالوا ثوابها الكبير والعظيم.

الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023

وبخصوص موضوع الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023.. 27 رمضان، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه بالنسبة للدعاء المأثور في ليلة القدر إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الدعاء في ليلة القدر

وبالإضافة إلى الدعاء المأثور في ليلة القدر فإن هناك العديد من الأدعية التي يمكن للعبد أن يرددها، لينال من خير وبركة هذه الليلة الكريمة، ومن المستحب أن يحرص العباد على الإكثار من الدعاء خلال هذه الليلة وحتى مطلع الفجر، فليلة القدر من الليالي الخيرة، وقد نزل فيها القرآن الكريم، واغتنام هذه الليلة واغتنام فضلها غاية ورغبة كبيرة لدى العديد من المسلمين، لذا عادة ما يردد الكثير منهم: «اللهم بلغنا ليلة القدر»، و على العبد المؤمن خلال تلك الليلة أن يحرص على الإكثار من الدعاء، وأن يدعو لنفسه وولده وأهله وأحباءه بكل ما يشتهي من خير الدنيا والأخرة، فالمؤمن على يقين أن الله سبحانه وتعالى مجيب للدعاء لذا يحرص دائما على الإكثار من الدعاء في كل وقت وتحديدا في الليالي المباركة خاصة ليلة القدر.

الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023 عن النبي

واستكمالا لموضوع الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023 وهل تكون ليلة 27 رمضان، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفضلا عن الدعاء المأثور في هذه الليلة فهناك أدعية وردت في أحاديث نبوية شريفة يمكن الاستئناث بها وترديدها في كل وقت خاصة أوقات النفحات مثل العشر الأواخر وليلة القدر ومنها:

- ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".

دعاء الليالي الوترية

ومع الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023.. 27 رمضان، يهتم المسلمون بالليالي الوترية، ويحرص كل منهم على الاجتهاد بشكل كبير في هذه الليالي وذلك لأن ليلة القدر تكون ليلة وترية من الليالي العشر الأخيرة في شهر رمضان الكريم، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللَّهمَّ إنَّكَ عَفوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فاعْفُ عَنِّي

- اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الليلة ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنه تصرفها

- اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ.

متى موعد ليلة القدر 2023

وبالإضافة إلى الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2023 فإنه بخصوص موعد هذه الليلة وما إذا كانت ليلة 27 رمضان، لابد من الإشارة إلى أن موعد ليلة القدر غير معلوم، وإخفاء موعدها عن العباد فيه حكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث قالت دار الإفتاء في إحدى منشورتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن وجود ليلة القدر ضمن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان دون أن يعلم العباد بموعدها المحدد يؤدي إلى اجتهادهم في العبادة على مدار الشهر الكريم.