لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لافروف - في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في برازيليا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين: «من الواضح أننا مهتمون بإنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت ممكن. لقد أوضحنا جليًا وبالتفصيل، أسباب ما يحدث والأهداف التي نسعى لتحقيقها في هذا الصدد».

وأشار إلى أنه اليوم هو ونظيره البرازيلي يتحدثان «عن السياق الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل حل مثل هذه المشاكل ليس على أساس مؤقت، ولكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل، والتي ينبغي أن تستند في المقام الأول إلى مبدأ التعددية ومراعاة المصالح في مجال الأمن لجميع الدول دون استثناء».

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف التي تستمر من اليوم وحتى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.