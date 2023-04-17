إصابة شقيقتين في تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالدقهلية

أصيبت سيدة وشقيقتها مساء اليوم في حادث اصطدام سيارتهما الملاكي مع ميكروباص على الطريق الدولي الجديد الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد، وجرى نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المطرية، يفيد بإصابة سيدة وشقيقتها إثر حادث تصادم سيارتهما مع ميكروباص على الطريق الجديد الواصل بين المطرية وبورسعيد، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافهما.

إجراء التحريات الأولية

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص، ما أدي إلى إصابة سيدة تدعى جيهان جمال، 32 عاما، وشقيقتها، من حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

نقل المصابتين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجهما، وتبين إصابة «جيهان» بكسر في الفخد ما استدعى تحويلها لمستشفى المنزلة المركزي، بينما أصيبت شقيقتها بجروح سطحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.