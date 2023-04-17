مصرع حارس عقار في حادث تصادم «توك توك» وسيارة ملاكي بالمقطم

شهد شارع 9 في المقطم، حادثًا مأساويًا، عندما لقي حارس عقار مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء اصطدامها بـ توك توك، وذلك في أثناء خروجه من منزله لشراء بعض الأطعمة وجرى نقله إلى المستشفى.

حادث تصادم سيارة ملاكي بـ«توك توك»

بداية البلاغ، كانت بتلقي مأمور قسم شرطة المقطم بالقاهرة، مساء أمس بلاغًا بمصرع حارث عقار في العقد الرابع من عمره، دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي أثناء اصطدامها بتوك توك بشارع 9 أمام شارع الأشجار، أثناء خروجه لشراء بعض الأطعمة.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة حارس عقار يدعى «ياسر.ح.ج»، يبلغ من العمر، 34 سنة، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، وعُثر على متعلقاته الشخصية كاملة وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

لا توجد شبهة جنائية

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط السيارة وقائدها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وتحفظت على سائق السيارة الملاكي وأمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.