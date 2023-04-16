مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ميكروباص وجرار بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخص آخر في حادث تصادم ميكروباص وجرار بطريق بلبيس - أبو حماد بالشرقية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق بلبيس - أبو حماد بدائرة مركز بلبيس ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي

تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي للعلاج اللازم كما تم نقل المتوفي إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، للتصريح بدفن الجثمان.