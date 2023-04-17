إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مساء اليوم الاثنين، جراء تصادم سيارة نقل «تريلا» مع سيارة أخرى على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة نقل تحمل لوحات رقم «ر ج ط 2531» بجرار رقم «ر ج م 5437» مع سيارة أخرى قرب مدخل مركز ومدينة التل الكبير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة صابر عبد الغني عطية، 56 سنة، بجرح قطعى باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ورضا محمد حسن، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، ورمضان محمد حسن، 41 سنة، مصاب بجرح بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى التل الكبير المركزي، لـ«الوطن»، إن حالة المصابين مستقرة، وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهم والتأكد من عدم وجود أي نزيف أو إصابات شديدة.