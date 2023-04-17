العثور على جثة مسن داخل منزله في بورسعيد.. الجيران اكتشفوا الواقعة

عثر أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي في بورسعيد، مساء اليوم، على جثة متعفنة لمسن 67 عاما، داخل منزله بعد انبعاث روائح تدل على وجود جثة، وتم استدعاء النجدة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى النصر محمد مجدي محمد محمد، 67 سنة، جثة متحللة منذ أيام.

المسن يقطن وحده

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة من الجيران، أن المسن يقطن وحده في منزله في بلوك رقم 15 بمنطقة القابوطي بحي الضواحي، وأنه لم يخرج من منزله منذ 3 أيام، وانبعثت رائحة تدل على وجود جثة بمنزله.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب طبيب شرعي لمعرفة ملابسات الوفاة وإذا كانت بها شبهة جنائية.