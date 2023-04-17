شيرين رضا: أتمنيت الموت لوالدي لأنه كان محبوس 10 سنوات في جسد مريض

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها فرحت بوفاة والدها لكي «يرتاح»، متابعة أنها تحب والدها فوق ما يمكن تخليه، مشيرة إلى أن والدها ظل 10 سنوات مريضا وأصبحت حالته تزداد سوءً بمرور الوقت لذلك كان «صعبان عليا».

رضا: والدي كان صعبان عليا

وأضافت «رضا»، خلال حوارها لبرنامج «أنا والقناع» من تقديم منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن محمود رضا كان بيطلع السلم جريًا ولا يحب استخدام «الأسانسير»، إذ أنه كان رياضي للغاية ويلعب الأسكواش، متابعة: «والدي كان محبوس في جسم تقريبا خلص، وديه كانت حاجة وجعاني جدا عشانه».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.