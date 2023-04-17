شيرين رضا لـ«أنا والقناع»: الصداقة بين الرجل والمرأة مهمة

قالت الفنانة شيرين رضا، إن الصداقة بين الرجل والمرأة ليست أفضل من الصداقة بين السيدات، ولكنها مهمة للغاية: «مش شرط أرتاح في صداقتي مع الرجال أكتر من صداقتي مع النساء».

الصداقة بين الرجل والمرأة

وأضاف «رضا»، خلال حوارها ببرنامج «أنا والقناع» مع منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن صداقتها مع الرجال جاءت منذ صغر سنها، متابعة: «أصحابي الرجال هم اللي فضلوا معايا، فببقى على راحتي معاهم».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.