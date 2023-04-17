شيرين رضا: مصطلح السينما النظيفة «شتيمة»

قالت الفنانة شيرين رضا إن مصطلح السينما النظيفة يعد «شتيمة»، لأن السينما بشكل عام فن لا يمكن أن يكون غير نظيف، مؤكدة ضرورة تنوع الأفلام، فلا يمكن إنتاج أعمال سينمائية كلها حب وسعادة لأن ذلك لا يمثل الحياة والواقع.

السينما تجسيد للواقع

وأضافت «رضا»، خلال حوارها لبرنامج «أنا والقناع» من تقديم منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أننا نمثل في السينما العديد من الأمور التي تحدث بالحياة بهدف التقريب للواقع الحقيقي الذي يعيشه المشاهد، متابعة: «فيه أفلام بنحبها لأننا بندخل جوه القصة نفسها وشاشة التليفزيون من كتر ما المشاهد حاسس إنهم حقيقيين».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.