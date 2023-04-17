طقس الإسكندرية غدا.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30% وأتربة عالقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الإسكندرية غدا، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة مع تكون الأتربة العالقة التي حذرت منها الأرصاد المواطنين، وتحديدا مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

طقس الإسكندرية غدا

وعن طقس الإسكندرية غدا، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 30% على مدار اليوم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية، كما يتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين «1.5 :1.75» متر.

سقوط أمطار على الإسكندرية غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح في طقس الإسكندرية غدا تصل لـ34 كيلومترا في الساعة، وتكون محملة بالرمال والأتربة، مما تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مؤكدة على سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الرئيسية.

وتشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الأيام القادمة عودة سقوط الأمطار مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية.