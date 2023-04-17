ناقد فني يشيد بأبطال تحت الوصاية: منى زكي تحرز أهدافا بمنتهى الحرفنة

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وكتب محمود عبدالشكور: «منى زكي مثل لاعب الكرة الحريف الذي تعرض لهجوم ظالم فسكت وقرر أن يرد في الملعب ليخرس كل الألسنة، منى ترد يوميا في الملعب وتحرز أهدافا بمنتهى الحرفنة قي كل حلقة من حلقات تحت الوصاية».

أطفال مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

وأضاف عبدالشكور: «أفضل ثنائي في دراما رمضان من لها صبي وطفلة مثل ياسين وفرح من حقها تحارب العالم كله من أجلهما، الناس عرفت اسم عمر شريف في دور ياسين وهو بطل فيلم بره المنهج لعمرو سلامة، ودور فرح لعبته الطفلة فرح وتوأمها فريدة.. واحدة تصور والتانية تستريح والعكس عظمة على عظمة والله يا مواهبك العظيمة يا بلدنا».