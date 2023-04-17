مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11.. دياب في طريقه لـ منى زكي

بدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11 بأحداث مشوقة، إذ قرر «صالح» الذي يجسد دوره الفنان دياب، البحث خلف خط سير زوجة شقيقه الراحل «حنان» التي تقدم دورها منى زكي، وذلك للإمساك بها والاستيلاء على المركب، إرث أولاد شقيقه التي قررت الهرب به للحفاظ على حقوقهم.

وحاول «صالح» البحث عن الجنود المجهولة التي ساعدت «حنان» في الهرب من الإسكندرية لدمياط، والنجاح في السفر رفقة المركب وأطفالها، إذ نجح في الوصول لأول خيط، قبل أن يستكمل رحلته في محاولاته للاستيلاء على مركب شقيقه الراحل، وحرمان «أرملته» وأطفالها من الميراث.

وعلى الرغم من انتهاء المشهد إلا أن ظل السؤال في أذهان متابعي العمل: «هل يحبط صالح محاولات حنان والاستيلاء على حقها؟».

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

- يعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- تأتي الإعادة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- يعاد المسلسل على شاشة DMC دراما في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ومسلسل تحت الوصاية، إخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب، ومن بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال.

وتدور أحداث المسلسل حول «حنان» أرملة تعول أسرتها من خلال إرث زوجها «مركب صيد» بعدما حصلت عليه بحيلة من أهل زوجها، لتعمل في صيد وتوريد السمك والجمبري، فضلاً عن مواجهتها المشكلات العائلية من قبل أهل الزوج بسبب قانون الوصاية.