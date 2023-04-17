شيماء البرديني: مسلسل تحت الوصاية يبرز دور الدراما في تعديل القوانين

أعربت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عن سعادتها بعرض مسلسل تحت الوصاية بالنصف الثاني من رمضان، كونه سيوفر فرصة لمناقشة القضايا الواردة به بعد عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنَّ المسلسل يتضمن بكل مشهد قضية ومشكلة مختلفة، ويعكس الواقع وحياة الكثير من المصريين، وهو ما يجعل هناك حاجة لتحرك تشريعي، خاصة أنَّ هناك العديد من التشريعات التي تمت بالفعل انطلاقًا من قضايا تم عرضها بالدراما، ومسلسل تحت الوصاية تكملة في هذا السياق.

ووجهت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في تعليقها على أهم ما ورد بالصحافة المصرية اليوم، في حوار مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصناع مسلسل تحت الوصاية، بعد طرحهم الواقع بما يتضمنه من حقيقة ومشكلات حقيقة تواجه العديد من السيدات بمصر بفعل قوانين تمّ وضعها بفترات سابقة، خاصة أن المرأة المصرية الآن تغيرت مع تغير المجتمع ولم تصبح هي السيدة العاجزة عن حماية أسرتها، لافتة إلى أنَّ تمكين المرأة تخطى الحديث إلى واقع تعيشه المرأة المصرية الآن.

وأكملت أنَّ مسلسلات «الكبير أوي، والكتيبة 101، وجت سليمة» لا يوجد بها أي مشاهد تدخين، بعد استخدامها بالسابق كحلية وشكل من أشكال صورة البطل، إذ أن كل المشاهد الموجودة بمسلسلات الشركة المتحدة هي مشاهد موظفة ومبررة بالدراما، إذ أن سياق الأحداث يقتضي هذا.

المصريين يحتفلون بكل الأعياد معًا

وأضافت شيماء البرديني، أنَّ تزامن الأعياد تجعل المصريين جميعًا في حالة من الإسترخاء والراحة، وتوفر فرصة أكبر للتزاور والخروج وتبادل التهاني، لافتة إلى أن المصريين يحتفلون بأعياد بعضهم البعض، وهو ما جعل عيد القيامة وعيد الفطر هي أعياد لكل المصريين ويحتفلون بها جميعًا.

وعن مبادرة كلنا واحد، قالت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الدولة حريصة على أن تقف بجوار المواطن بكل وقت، وهو ما يجعلها تتدخل بالمواسم المختلفة لتوفير السلع والمنتجات وبأسعار مناسبة، وهو ما جعل الأمر يتجاوز السلع الغذائية إلى توفير ملابس العيد بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع المصري.

شيماء البرديني: مبادرة حياة كريمة تغطي كافة المحافظات بإحتياجاتها المختلفة

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنَّ مبادرة «حياة كريمة» لا تتحرك بشكل مركزي بل هي موجودة بالغربية بمركز استدامة للحرف وموجودة بالبحر الأحمر بقوافل علاجية، وهكذا بكل محافظات مصر، وهو المستهدف من مبادرة حياة كريمة وهو خلق مبادئ الحياة الكريمة لكل المصريين حسب احتياجهم.

واستكملت أنَّ العديد من المعوقات التي كانت تواجه الاستثمار في مصر تمّ التغلب عليها من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية، وهو ما وفر استثمار آمن من خلال العديد من التيسيرات المقدمة من الحكومة، لافتة إلى أنَّه مازال هناك حرص من الحكومة على البحث عن مزيد من التيسيرات على الأرض، وهو ما أفرز عن منح جديدة مقدمة بصورة يومية من الحكومة، سواء للأموال المصرية أو الأجنبية، أو المشروعات الصغيرة.