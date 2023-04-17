منى زكي تنتهي من تصوير مسلسل تحت الوصاية

انتهت الفنانة منى زكي، من تصوير مشاهدها في مسلسل تحت الوصاية، صباح اليوم الاثنين، وهو العمل التي تُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، إذ انطلق عرضه اعتبارًا من النصف الثاني من رمضان كونه مكون من 20 حلقة فقط.

ونشر أحمد عبدالحليم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمع فريق عمل مسلسل تحت الوصاية كاملًا، مُعلقًا عليها بقوله: «فركش لأجمد وأشطر ناس في الدنيا».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويُشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، كل من منى زكي، ودياب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، ولبنى ونس، وخالد كمال، وأحمد عبدالحليم، ومحمد عبدالعظيم، وعلي صبحي، وثراء جبيل وآخرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

ويُعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، في رمضان، عبر قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً، كما يُعاد في تمام الساعة 12.45 صباحًا، وكذلك الساعة 2.15 ظهرًا.