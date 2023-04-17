مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. إدوارد يهدد حسام داغر

تصاعدت الأحداث داخل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، على خلفية مقتل الطالبة «سلمى» على يد زميلها «سامر»، حيث سلم شقيقه حسام داغر «صلاح» فلاشة بها مقاطع فيديو للجريمة، وهي دليل الإدانة الوحيدة ضده

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26

وهدد إدوارد «دياب ضرغام»، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، شقيقه حسام داغر، كونه وقف ضد الأسرة بأكملها، واعترف ضد «سامر» وجعله قريباً من الإعدام، حيث عنفه بشكلٍ كبير، وما كان على «صلاح» سوى الصمت التام وسط حزن وخوف.

وكشف حسام داغر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، أنه كشف الحقيقة الكاملة في قضية مقتل الطالبة سلمى، دون أي اعتبار لشقيقه المتهم، حيث قال: «حبيت أكون صلاح الجدع الشهم الطيب بتاع زمان، اللي بيقول الحق مهما كان، ومش بيخاف من أي شيء في سبيل الحق».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وعدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وصلاح عبد الله، وإدوارد، وإيهاب فهمي، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، وبسمة، ودينا، وحسام داغر وآخرين.