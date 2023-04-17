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موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة

كتب:

مريم جاد
12:35 م | الإثنين 17 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

نالت الحلقة السابقة من مسلسل حضرة العمدة إعجاب الكثير من متابعي المسلسل، بسبب شهادة بسمة على شقيقها في المحكمة، ومحاولة حسام داغر مساعدة روبي بإرسال فيديو الجريمة اليها وتهديد إدوارد له لعدم الأدلاء بالشهادة ضد أخيه، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض الحلقة 26 من المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة الساعة 8.15 مساءً.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.

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بقلم مريم جاد