مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.. إدوارد يهدد أخيه حسام داغر

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، أحداثًا مثيرة، ولا زالت قضية قتل الطالبة «سلمى» على يد زميلها «سامر»، تجذب انتباه الكثير داخل قرية تل شبورة وخارجها، خاصة بعدما تكتم الأهالي عن الإدلاء بشهادتهم وحذف كل المقاطع المصورة التي سجلت الجريمة.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.. إدوارد يهدد أخيه حتى لا يدلي بشهادته

قام إدوارد بتهديد شقيقه حسام داغر حتي لا يدلى بشهادته ضد أخيه سامر ولا يقوم بتسليم فيديو الجريمة للجهات المختصة بالقضية ولكنه قرر مساعدة روبي، وتسليمها دليل إدانة شقيقه، إذ أعطى لها الفلاشة التي تحتوي على الجريمة وقت وقوعها، وذلك بعدما احتفظ بها لفترة بعد الجريمة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.