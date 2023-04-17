مغامرة جديدة ليحيى وعصام بحقبة الملك خفرع في «يحيى وكنوز»

خاض يحيى وعصام مغامرة جديدة في حلقة اليوم من مسلسل «يحيى وكنوز 2» وكانت في عهد الملك خفرع، وكان معهم الدكتور عجيب ورجاله «سعفان» و«عتمان».

أوقات مسلسل يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 دقيقة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.