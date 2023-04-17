موعد عرض الحلقة 26 من الجزء الثاني بمسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

استحوذ مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على اهتمام المشاهدين بمختلف فئاتهم العمرية، وهو ما دفعهم للبحث لمعرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين، إذ شهدت الحلقات السابقة، أحداثا ومغامرات تاريخية شيقة، انتقل فيها يحيى للأحداث المختلفة للقدماء المصريين.

أحداث شيقة ومثيرة بيحيى وكنوز بالحلقة الـ 25

وطلب «يحيى» خلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز، من «دكتور عجيب» أن يعيد له التمثال الخاص به مقابل تنفيذ أي طلب يطلبه منه، غير أن دكتور عجيب رفض أن يعيد له التمثال وقال له إن التمثال يعود ملكيته إلى الملك رمسيس الثاني، وهو طفل في حراسة حورس.

ومع توالي أحداث المسلسل، فقد طلب «دكتور عجيب» من يحيى أن يصطحبه إلى الملك لإخباره بكلمة السر التي تتيح له السفر عبر الزمن، ورفض يحيى تلبية طلبه وقال له إن هذا التمثال هدية له من الملك.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 26 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوزومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 26 معلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.