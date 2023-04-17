مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الدكتور عجب يغضب من رجاله

ظهر الدكتور عجيب في الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 2 غاضبًا للغاية بسبب المشروعات الفاشلة التي يعمل بها رجاله، إذ أحضر أحدهم تماثيل من نزلة السمان وقرر بيعها للمصريين القدماء، فأخبره الدكتور عجيب أنها أغبى فكرة شهدها التاريخ القديم وكذلك الحديث، حيث أنها لا قيمة لها في العصر الفرعوني، كما أن تمثال أبو الهول لم يتم بناؤه من الأساس لكي يتم بيع تمثاله المقلد والمصنوع من الجير.

أوقات مسلسل يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 دقيقة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز

والمسلسل موجه للأطفال، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.